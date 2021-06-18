Son dakika haberleri... Tokat'ta tarihi eser operasyonu
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Son dakika haberleri... Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri... Tokat'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Tokat'ta düzenlenen operasyonda 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan obje geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan obje geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Turhal ve Yeşilyurt İlçelerinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri bulundurduğu ve pazarlayacakları duyumu alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 4 adet yüzük, 1 adet çan, 12 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ile 1 adet metal detektörü ele geçirildi. Şüpheli 2 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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