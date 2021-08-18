Son dakika haberleri | Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 210 sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu