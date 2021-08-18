Son dakika haberleri | Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri | Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri | Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 210 sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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