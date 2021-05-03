Son dakika haberleri... Tokat'ta sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... TOKAT'ta, sulama kanalına yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Emre Su (20), hayatını kaybetti.

TOKAT'ta, sulama kanalına yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Emre Su (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sularında kent merkezinde Doğancı Bağları Mahallesi arazi yolunda meydana geldi. Kent merkezinden bahçesine giden Emre Su, kullandığı 60 HA 930 traktörün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, 25 metre yükseklikten yuvarlanarak arazi yolu altında bulunan sulama kanalına düştü. Traktörün altında kalan sürücü Emre Su olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen Emre Su'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Emre Su'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ