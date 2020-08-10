Son dakika haberleri: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
10.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:19

Tokat'ın Niksar ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çamiçi köyünde şüphelendikleri aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, LPG tankı altına gizlenmiş vaziyette 9 milimetre çapında el yapımı değişik marka ve modellerde 11 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca şarjörü ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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