Son dakika haberleri! Tokat'ta orman yangını
Son dakika habere göre Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
20.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:56
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri 2 arazözle yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
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Kaynak: AA