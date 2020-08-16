Son dakika haberleri! Tokat'ta minibüsten düşen çocuk öldü
Son dakika haberine göre Tokat'ta minibüsün arka kapısından düşen çocuk hayatını kaybetti.
16.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:08
Tokat'ta minibüsün arka kapısından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Bakışlı köyünde, 8 yaşındaki Mehmet Emin Genç, babası Hüseyin Genç'in kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen minibüsün arka kapısının açılması sonucu düştü.
Minibüsün altında kalan Mehmet Emin ağır yaralandı.
Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA