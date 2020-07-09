Son dakika haberleri | Tokat'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika güncel haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
09.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:38
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selami Aydın'a ait kuzu, Kelkit Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Kendi imkanlarıyla kuzuyu çıkaramayan Aydın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek kuzuyu çukurdan çıkarıp sahibine teslim etti.
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Kaynak: AA