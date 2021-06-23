Son dakika haberleri: Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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Son dakika haberleri: Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Son dakika haberleri: Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören hasta yaşamını yitirdi.

Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören hasta yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, vücuduna kene yapışan 65 yaşındaki Emine Er, ateş ve halsizlik şikayetiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Er, 5 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Er'in cenazesi gerekli tedbirler alınarak toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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