Son dakika haberleri... Tokat'ta FETÖ'den 7 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Tokat'ta FETÖ'den 7 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi yakalandı

23.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:38
Son dakika haberleri... Tokat'ta FETÖ'den 7 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi yakalandı

Son dakika habere göre Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Tokat'taki adli mercilerce gıyabında yargılanan ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılan F.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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