Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimleri devam ediyor
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Son dakika haberleri! Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimleri devam ediyor

05.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:30
Son dakika haberleri! Tokat'ta

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 377 anne ve anne adayına eğitim ve seminer verildi.

Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 377 anne ve anne adayına eğitim ve seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince proje kapsamında 2020 yılında 377 anne ve anne adayına emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumu mensuplarına eğitim verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmanın da amaçlandığı eğitimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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