Son dakika haberleri! Tokat'ta el yazması Kuran ve tarihi eserler ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Tokat'ta el yazması Kuran ve tarihi eserler ele geçirildi

22.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:33
Son dakika haberleri! Tokat'ta el yazması Kuran ve tarihi eserler ele geçirildi

Son dakika haberi... TOKAT'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

TOKAT'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde 1 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan parçaları aracı içinde pazarlayacağı ihbarını aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucunda pazarlığın yapılacağı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 el yazması Kuran-ı Kerim, 1 insan figürlü heykel, 1 işlemeli taş obje, 1 de işlemeli metal görünümlü obje ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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