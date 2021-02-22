Son dakika haberleri! Tokat'ta el yazması Kuran ve tarihi eserler ele geçirildi

Son dakika haberi... TOKAT'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

TOKAT'ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde 1 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan parçaları aracı içinde pazarlayacağı ihbarını aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucunda pazarlığın yapılacağı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 el yazması Kuran-ı Kerim, 1 insan figürlü heykel, 1 işlemeli taş obje, 1 de işlemeli metal görünümlü obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN