Son dakika haberleri: Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

13.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:40
Son dakika haberleri: Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Cafer Çakmak'ın (69) kullandığı 60 AL 612 plakalı traktör, Kapıağzı köyü Merkez Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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