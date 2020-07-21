Son dakika haberleri | Tokat'ta dereye düşen işçi kurtarıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta Behzat Deresi'ne düşen işçi kurtarıldı.
21.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:17
Tokat'ta Behzat Deresi'ne düşen işçi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Saat Kulesi yakınlarında çalışan belediye işçisi Hasan Güngör, dengesini kaybederek Behzat Deresi'ne düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen itfaiyeye ekiplerince dereden çıkarılan Güngör, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA