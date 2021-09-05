Son dakika haberleri | Tokat'ta ağacın dalında asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberleri | Tokat'ta ağacın dalında asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri | Tokat'ta ağacın dalında asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tokat'ın Almus ilçesinde, ayağı ağacın dalına takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Almus ilçesinde, ayağı ağacın dalına takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Erek Mahallesi'nde vatandaşlar bir ağaçta ayağı ipe takılan kargayı gördü.

Kuşun tüm çabalarına rağmen kurtulamaması üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekipleri kurtardıkları kargayı, ayağındaki ipi kopararak doğal ortamına saldı.

Kuşun kurtarılma anını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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