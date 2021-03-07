Son dakika haberleri... Tokat'ta 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Tokat'ta 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

07.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:48
Son dakika haberleri... Tokat'ta 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Niksar Belediyesinden yapılan açıklamada, Terzioğlu köyünde 27 ve Çayköy köyünde 15 Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, artan vakaların diğer vatandaşlara bulaşmaması ve yerleşim yerlerine yayılımını azaltmak için, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 köyün, eğitim, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, tarım ürünlerinin üretim ve tedarik zincirine yönelik tedbirler suretiyle 7 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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