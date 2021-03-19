Son dakika haberleri: Tokat'ta, 120 bin liralık sahte hayvan yemi ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Tokat'ta, 120 bin liralık sahte hayvan yemi ele geçirildi

19.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:23
Son dakika haberleri: Tokat'ta, 120 bin liralık sahte hayvan yemi ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre TOKAT Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki depoya yapılan baskında, piyasa değeri 120 bin lira olan 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi.

TOKAT Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki depoya yapılan baskında, piyasa değeri 120 bin lira olan 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte hayvan yemi sürüleceği bilgisine ulaştı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, 2 şüphelinin sahte hayvan yemi satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma, şüpheliler tarafından kiralanan depoya baskın yaptı. Depoda, piyasa değeri 120 bin lira olan ve çuvallanarak, satışa hazır hale getirilen 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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