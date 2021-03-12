Son dakika haberleri: Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası
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Son dakika haberleri: Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası

12.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:58
Son dakika haberleri: Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası

Son dakika gündem haberi: TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyü, cenaze sonrası arttığı değerlendirilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyü, cenaze sonrası arttığı değerlendirilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

'Yüksek riskli' iller arasında yer olan Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü. Cenazeye katılmak için il dışından gelenlerin virüsü yaydığı değerlendirilirken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı.Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Şatroba köyünde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 12.03.2021 Cuma günü saat 23.00'dan itibaren 7 (yedi) gün süre ile karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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