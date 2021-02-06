Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden polislere tatlı ikramı
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Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden polislere tatlı ikramı

06.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:41

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Esenyurt'ta polislere tatlı ve kızartılmış patates ikram etti.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Esenyurt'ta polislere tatlı ve kızartılmış patates ikram etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Tokat'a özgü tatlı ile fırında kızartılmış patates, polislere ve bazı vatandaşlara sunuldu.

Dernek Başkanı Saffet Gümüş, polisin yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Biz Tokat Onbeşli torunları olarak burada İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya diyoruz ki, 'İyi ki varsın'. Türk polisi sizin sayenizde son yıllarda iyi bir nefes aldı. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak bugün polis kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık, onların yanında olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden polislere tatlı ikramı
Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden polislere tatlı ikramı
Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden polislere tatlı ikramı
Tokat Onbeşli Torunları Derneği'nden polislere tatlı ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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