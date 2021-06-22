Son dakika haberleri: Tokat'a 8 yeni semt sahası kazandırıldı
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Son dakika haberleri: Tokat'a 8 yeni semt sahası kazandırıldı

Son dakika haberleri: Tokat'a 8 yeni semt sahası kazandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Tokat Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen protokolle şehrin 8 farklı bölgesinde inşa edilen yeni semt sahaları hizmete girdi.

Tokat Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen protokolle şehrin 8 farklı bölgesinde inşa edilen yeni semt sahaları hizmete girdi.

Tokat Belediyesi tarafından; Bahçelievler, Bedestenlioğlu, Büyükbeybağı, Erenler, Karşıyaka, Mahmutpaşa, Topçubağı ve Yeşilırmak Mahalleleri olmak üzere kentin 8 farklı bölgesinde semt sahası yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 8 yeni semt sahasının yanı sıra 5 yeni semt sahasında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Eroğlu, geleceğimizin teminatı gençler, çocuklar için çalışma yaptıklarını belirterek, "Gençlerimizin, çocuklarımızın pandemi sürecinde evlerinde sıkıldıklarını biliyoruz. Hamdolsun hep birlikte bu süreci atlatıyoruz. Bugün itibariyle çocuklarımız ve gençlerimiz yeni sahalarına kavuştular. Tüm sahalarımız onların hizmetinde. 2020 yılı Ocak ayında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde Tokat'ta spor konusunda önemli kazanımlar elde ettik" dedi.

Yüzme havuzlarında da sona gelindiğini belirten Başkan Eroğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve İl Özel İdaresi öncülüğünde şehrimizde iki adet yeni butik yüzme havuzu inşa ediliyor. Butik havuzlarında inşaatında sona yaklaştık. İnşallah pandemi sürecinin de sona ermesi ile havuzlarımızı gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturacağız. Tokat'ın imarı ve ihyası için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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