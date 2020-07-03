Son dakika haberleri | TOHM Milli Sporcularına PAÜ'lü Mentör Gelen son dakika haberine göre Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi Kayseri'de bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde uluslararası müsabakalara hazırlanan milli sporculara psikolojik danışmanlık yapmaya başladı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi Kayseri'de bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde uluslararası müsabakalara hazırlanan milli sporculara psikolojik danışmanlık yapmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Cimnastik Milli Takımlar mentörü olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin girişimi ile artık Gençlik ve Spor Bakanlığının Kayseri'de bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcularına psikolojik danışmanlık yapacak. Kayseri'de bulunan TOHM bünyesinde yüzme, atletizm ve taekwondo branşlarında yaklaşık elli sporcuyu müsabakalara hazırlıyor.

Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanan milli sporcular için korona virüs döneminde çalışmaları online olarak sürdüren Doç. Dr. Ekmekçi konuya dair şu açıklamalarda bulundu: Korona virüs döneminde antrenman yapamayan sporcularımıza yönelik olarak online dersler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen bu eğitimler sonrasında sporcuların antrenörlerinin bize aktardığı: sporcuların gerçekleştirilen antrenmanlarda, çalışmalara daha çabuk adapte oldukları ve eski performanslarına döndükleri bilgisi bizi son derece mutlu etti".

Sporda zihinsel hazırlığın öneminin yavaş yavaş anlaşıldığını devletin üst kademesinde de bu konuda desteğin arttığını belirten Doç. Dr. Ekmekçi, başarı için fiziksel hazırlık kadar zihinsel hazırlığın da önemli olduğunu belirtti. Çalıştığı sporcuların hepsinin çok yetenekli olduğunu ancak zihinsel hazırlığa önem verenlerin daha başarılı olduğunun altını çizdi.

Cimnastik Milli Takım Mentörü olarak görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi'nin bu görevi icra ettiği sene Türkiye Cimnastik Milli Takımı tarihinin en büyük başarısına imza attı. Almanya'da düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak 14.933'lük derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Ahmet Önder, dünya ikinciliği ve Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaş ise iki olimpiyat kotası başarısı elde etti. Akademisyenin: Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafında verilmiş Spor Gönüllüsü Eğitimi ISF Madalyası ve özel bir üniversite tarafından Yılın Spor Kitabı olarak ilan edilen Sporda Zihinsel Antrenman adlı bir kitabı mevcut. - DENİZLİ

Kaynak: İHA