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Son dakika haberleri! TMSF, Erol Aksoy aleyhine New York'ta açtığı davayı da kazandı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! TMSF, Erol Aksoy aleyhine New York'ta açtığı davayı da kazandı

Son dakika haberi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davanın da kazanıldığı duyuruldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davanın da kazanıldığı duyuruldu.

TMSF'den yapılan açıklamada, TMSF'nin, firari Erol Aksoy'un yurt dışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığını tespit etmesi üzerine ABD'de giriştiği hukuk mücadelesini kazandığı belirtildi.

Açıklamada, TMSF'nin hizmet aldığı ABD'deki bir hukuk firmasının, Erol Aksoy'un Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un sahibi olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Erol Aksoy'un gönderdiği 1 milyon 900 bin Dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York'taki söz konusu apartman dairesinin TMSF'ye devri için dava açıldı. Mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un güvenilir tanık olmadıklarına da karar metninde yer verdi; 'Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır.' Mahkeme kararına göre, Eda Aksoy ve Kerim Aksoy'un daireye ait belgeleri, 'satılmak üzere' New York Şerif Ofisi'ne teslim etmesine hükmedildi. TMSF geçen hafta, Zaman Gazetesi'nin ve matbaalarının sahibi olduğunu iddia eden FETÖ/PDY mensubu iş insanlarının, uluslararası tahkim mahkemesinde (ICSID) açtığı 126 milyon avroluk davayı da kazanmıştı."

"1 milyar dolar borcunu ödemediği için temerrüde düşmüştü"

2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası'nın, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF'ye devredildiği, mağdur olan müşterilerin paralarının TMSF tarafından geri ödendiği anımsatılan açıklamada, "Müşterilerinin emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı ve kesinleşti. Cezası kesinleşince, Cem Uzan gibi Erol Aksoy da kaçak olarak Paris'e gitti. TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde, Erol Aksoy 1 milyar dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF, Erol Aksoy'un mal varlıklarına el koyup satarak, zararı karşılamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
Son dakika haber | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davanın kazanıldığı bildirildi.

Son dakika haber | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davanın kazanıldığı bildirildi.

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