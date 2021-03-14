Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü

14.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:24

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü iki tırın arasında kaldı.

Balıkesir'de sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü iki tırın arasında kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan 10 D 9166 plakalı otomobil önünde giden tırı geçmek istedi. Yaptığı hatalı sollama sonucunda park halindeki tır ile hareket halindeki tırın arasında otomobil sıkıştı. Kaza sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen ambulans ekipleri otomobil sürücü S.K.'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirtti. - BALIKESİR

Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü
Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akbağ Prens Harry
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İki tırın arasında kaldı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:25:46. #1.16#
title