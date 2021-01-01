Son dakika haberleri... Tırın dorsesinde "bedava yolculuk" girişimleri yarım kaldı

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'den Kayseri'ye giden bir tırın dorsesine gizlice binen, yol izin belgeleri de bulunan 13 Suriyelinin "bedava yolculuk" umudu, Adana'da mola veren sürücünün dikkatiyle son buldu.