Son dakika haberleri! Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi
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Son dakika haberleri! Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi

Son dakika haberi: Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi Sivas'ın Zara ilçesinde bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Sivas'ın Zara ilçesinde bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar çevrede bulunan...

16.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:17

Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas-Suşehri karayolu Zara ilçesi Kaplan köyü Çotuklar mezrası yakınlarında meydana geldi. Maraş taşı yüklü Mercedes marka tırın dorsesinin tekerleklerin bulunduğu kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangının başladığı yeri kontrol etti. Kontrol ettiği sırada çekiciyi dorseden ayırmak isterken bir patlama meydana geldi. Şans eseri sürücü yaralanmadı. Durumun ciddiyetini fark eden sürücü hemen çekiciyi dorseden ayırdı. Tırın dorsesi kısa sürede alevle kaplandı. Yangın devam ettiği sırada ikinci bir patlama daha meydana geldi. O sırada yangını izleyen vatandaşlar şans eseri o patlamadan da yara almadan kurtuldu. Yangını fark eden bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Son dakika haberleri! Tırın dorsesi alev alev yandı, yaşanan patlamalar böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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