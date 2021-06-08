Son dakika haberleri! Tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kilis'te tırın çarpıttığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te tırın çarpıttığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-Hatay karayolu Gülbaba Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. yönetimindeki 31 ZD 540 plakalı Mercedes marka tır seyir halinde iken yola aniden çıkan 7 yaşındaki Arif Korkmaz'a çarptı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğu ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır şoförü M.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı