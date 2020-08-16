Son dakika haberleri... Tire'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
16.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:50
İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Taştepe mevkisinde çıkan yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı orman işletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 2 iş makinesiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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Kaynak: AA