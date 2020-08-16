Son dakika haberleri... Tire'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Taştepe mevkisinde çıkan yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı orman işletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 2 iş makinesiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA