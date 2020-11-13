Son dakika haberleri! Tire'de Kovid-19 denetimleri
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Son dakika haberleri! Tire'de Kovid-19 denetimleri

13.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:46
Son dakika haberleri! Tire'de Kovid-19 denetimleri

Edinilen son dakika haberine göre Tire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve sigara denetimi yapıldı.

Tire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve sigara denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamuya açık alanlarındaki denetimi sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda çalışma yürüten polis ekipleri, salgın nedeniyle alınan karar gereği kamuya açık alanlarda sigara içilmemesi ve maskelerin de uygun şekilde takılması yönünde uyarılarda bulundu.

Polis, maske takmayan ve yasaklanan caddede sigara içen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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