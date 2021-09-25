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Son dakika haberleri: Tire'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Tire'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince B.T'nin Tire'deki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 45 bin sahte bandrollü boş makaron, 48 kilogram kaçak nargile tütünü, 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

B.T. gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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