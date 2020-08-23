Son dakika haberleri... TIR yandı, 500 tavuk telef oldu
Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde tavuk taşıyan TIR'da yangın çıktı.
23.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:08
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde tavuk taşıyan TIR'da yangın çıktı. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangında 500 tavuk telef oldu.
- Andırınkahramanmaraş
Yangın, dün akşam saatlerinde Andırın-Kadirli karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HE 1239 plakalı TIR, trafikte ilerlediği sırada fren balatalarının ısınması sonucu birden alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, dorsesindeki 500 tavuk ise telef oldu.
- Andırınkahramanmaraş
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Kaynak: DHA