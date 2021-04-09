Son dakika haberleri | TIR, motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haberleri | TIR, motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | TIR, motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'da, TIR'ın çarptığı motosiklette bulunan 10 yaşındaki A.K. ağır yaralandı.

BURDUR'da, TIR'ın çarptığı motosiklette bulunan 10 yaşındaki A.K. ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Burdur-Tefenni kara yolu Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Huzur A. (41) yönetimindeki 20 KP 338 plakalı tuğla yüklü TIR, Kuruçay köyü kavşağında 14 yaşındaki Ş.Ç.'nin kullandığı plakasız motosikletl çarptı. Motosiklet sürücüsünün yara almadığı kazada, yanında bulunan A.K. ağır yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen A.K., ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü Huzur A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Son dakika haberleri | TIR, motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberleri | TIR, motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberleri | TIR, motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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