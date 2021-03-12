Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
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Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

12.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:46
Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberlerine göre Nevşehir karayolunda iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı, sürücülerin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

NİĞDE-Nevşehir karayolunda iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı, sürücülerin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Niğde-Nevşehir karayolunda meydana geldi. Niğde yönüne giden TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek başka bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri | TIR'ların kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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