Son dakika haberleri... TIR'ın bisikletine çarptığı eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... TIR'ın bisikletine çarptığı eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... TIR'ın bisikletine çarptığı eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç (70), TIR'ın çarpması sonucu bisikletinden yola savrularak, yaşamını yitirdi.

KOCAELİ Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç (70), TIR'ın çarpması sonucu bisikletinden yola savrularak, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Kartepe ilçesi Çeşme mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden C.A. yönetimindeki 41 ABA 016 plakalı TIR, bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Cengiz Anaç'a çarptı. Anaç, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Anaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cengiz Anaç'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Emekli polis memuru olan, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü eski Başkanı Cengiz Anaç'ın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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