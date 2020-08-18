Son dakika haberleri: TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı (2) Bir son dakika haberine göre KAÇMAYA ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDISamsun'da, polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 120'ye yakın kaçak göçmen, konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Samsun'da, polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 120'ye yakın kaçak göçmen, konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Bu sırada TIR'ın dorsesini yırtarak kaçan 7 göçmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı. Türkçe bildiğini söyleyen bir göçmen, "Afganistan'dan geldik. Kaçarak getirdiler bizi buraya. Yola çıkalı 5 gün oldu, o zamandan beri yoldayız. İstanbul'a bizi çalışmaya götüreceklerdi. Afganistan'da iş olmadığı için kaçtık" dedi.

Tayfur KARA/SAMSUN,

Kaynak: DHA