ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu
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ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu

08.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:02

TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' bulduADANA'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptığı TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu

ADANA'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptığı TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları TIR'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Uzi?, TIR'ın şoför ve yolcu koltuklarındaki bavullara tepki verdi. Ekipler, 3 bavulda yaptıkları aramada, 22 paket halinde toplam 50 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili U.Y. (38) ve S.A. (26) gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Bu arada, ekiplerin TIR'ı takibe alıp durdukları anlar ise polis kamerasına yansıdı.

ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu
ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu
ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu
ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu
ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu
ADANA TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Uzi' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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