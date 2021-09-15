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Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına gidecek TIR'a, dorsenin mührünü söküp binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden park bekçisi İrfan Karadeniz'e (48) silah çekti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına gidecek TIR'a, dorsenin mührünü söküp binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden park bekçisi İrfan Karadeniz'e (48) silah çekti. Polis, olaydan sonra kaçan göçmenleri arıyor.

Olay, 8 Eylül'de, Malkara Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kamyon ve TIR garajı olarak kullandığı akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstanbul'dan Yunanistan'a giden TIR sürücüsü, gece aracını akaryakıt aldığı kooperatifin parkına bırakıp dinlenmek için otele geçti. Sabah park halindeki TIR'ın yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, dorse mührünü kesti. Bu sırada akaryakıt istasyonunda gece bekçisi olarak çalışan İrfan Karadeniz, durumu fark edip, TIR'ın mührünü kesmeye çalışanları uzaklaştırmak için yanlarına gitti. Bu kişilerden biri, belindeki tabancayı çıkarıp, Karadeniz'i vurmakla tehdit etti. Tabancayı gören Karadeniz, kendisini geri çekip uzaklaştı. Mührü kesen kimliği belirsiz kişiler, yürüyerek ayrıldı, yaşananlar ise istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Tehdit edilen İrfan Karadeniz, polise gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından olay yerinde inceleme yapan polis, kimliği belirsiz kişilerin TIR dorsesine kaçak olarak binip, yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler olduğunu belirledi. Polis, göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'BUNU YAPANLAR YAKALANSIN, CEZA ALSIN'

İstasyonda pompacı olarak çalışan Hakan Çelik, göçmenlerin arkadaşına silah çekmesinin kendilerini korkuttuğunu belirterek, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını söyledi. Avrupa ülkelerine giden TIR'ların, istasyonlarında park ettiğini belirten Çelik, "TIR'lar yurt dışına çıkıyor, diye bu olaylar olmaya başladı. Kabullenecek bir olay değil bu. Bu olay herkesin başına gelebilir. Herkes ekmek için çalışıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Arkadaşımız da ekmeğinin peşinde olduğu için tek suçu TIR'ın yanına gidip, 'Siz burada ne yapıyorsunuz' demek. Demesiyle birlikte kendisine silah çekiyorlar. Kimse ister kendisine silah çekilsin, böyle bir olayla karşılaşsın? Biz burada önlemimizi alıyoruz, almak da zorundayız. Bu silahlı olayı yapan kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yakalanıp gereken cezalarını almalarını istiyoruz. Kişiler arkadaşımıza ellerindeki silahlarla ateş de edebilirdi. Yaralanabilir, ölebilirdi de. Bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

'BİZİ TAKİP EDİYORLAR, BU İŞİ ORGANİZE EDENLER VAR'

TIR sürücüleri de son dönemlerde göçmenlerin, araçlarına brandaları keserek binip, kaçak olarak yurt dışına çıkmaya çalıştığını dile getirdi. Almanya'ya ihraç yükü götüren Saadettin Akagündüz, göçmenlerin kendilerini takip edip, TIR'lara organize olarak bindiklerini söyledi. Akagündüz, "Ben 32 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Bu işi organize edenler var. Çözümü, bu işi organize edenleri yakalamak. Göçmenler bizim nerede durduğumuzu, nereye gittiğimiz bilmez. Bizi resmen takip ediyorlar. Tacirler mavi mühürlerimizi Avrupa'ya gittiğimizi bile biliyorlar. Bazen TIR'ı Türkiye yönüne park ediyorum, Avrupa'ya çıkış yaptığımı bilmesinler, diye. Halatlar kesilip özel aparatlarla birleştiriliyor. Bu işi çok iyi bilenler organize ediyor" dedi.

'GÖÇMENLER GİZLİCE BİNİYOR, BİZ İNSAN TACİRİ MUAMELESİ GÖRÜYORUZ'

TIR şoförü Temel Sukur ise "Göçmenler, dorselerimizde mühürlü olan alanları kesiyor ve tekrar çelik halatla bağlıyorlar. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz olmuyor, fark etme şansımız da olmuyor. Araçlara gizli binmeleri bir dakika sürüyor. Benim aracımda bir defasında 7 kaçak göçmen yakalandı. Çok profesyoneller. Türkiye'de Avrupa ülkelerinde de aracından mülteci çıktığında sizi sorumlu tutuyorlar. Yüklü miktarda ceza yiyoruz. Bizim için tam bir kabus. Biz insan taciri muamelesi görüyoruz" diye konuştu.

Bu tür olaylardan tedirginlik duyduklarını dile getiren TIR sürücüleri, zaman zaman nöbet tuttuklarını da belirtti.


Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Son Dakika Haberleri
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