Son dakika haberleri! TIR'a binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden bekçiye silah çekti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına gidecek TIR'a, dorsenin mührünü söküp binmeye çalışan göçmenler, kendilerini fark eden park bekçisi İrfan Karadeniz'e (48) silah çekti. Polis, olaydan sonra kaçan göçmenleri arıyor.

Olay, 8 Eylül'de, Malkara Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kamyon ve TIR garajı olarak kullandığı akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstanbul'dan Yunanistan'a giden TIR sürücüsü, gece aracını akaryakıt aldığı kooperatifin parkına bırakıp dinlenmek için otele geçti. Sabah park halindeki TIR'ın yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, dorse mührünü kesti. Bu sırada akaryakıt istasyonunda gece bekçisi olarak çalışan İrfan Karadeniz, durumu fark edip, TIR'ın mührünü kesmeye çalışanları uzaklaştırmak için yanlarına gitti. Bu kişilerden biri, belindeki tabancayı çıkarıp, Karadeniz'i vurmakla tehdit etti. Tabancayı gören Karadeniz, kendisini geri çekip uzaklaştı. Mührü kesen kimliği belirsiz kişiler, yürüyerek ayrıldı, yaşananlar ise istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu tür olaylardan tedirginlik duyduklarını dile getiren TIR sürücüleri, zaman zaman nöbet tuttuklarını da belirtti.