Son dakika haberleri! TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü (2)

Gelen son dakika haberine göre KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAdana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin, Abdullah Gökkaya (25), Mehmet Kaya (25) ve Hasan Yusuf Taştan (25) olduğu belirlendi.