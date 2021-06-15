Son dakika haberleri: TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye, emperyalist bir terör örgütü olan NATO'dan mutlaka çıkmalıdır"

Son dakika haberlerine göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye'nin, emperyalist bir terör örgütü olan NATO'dan çıkması gerektiğini" söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye'nin, emperyalist bir terör örgütü olan NATO'dan çıkması gerektiğini" söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 15 Haziran, Türkiye tarihinin gördüğü belki en şanlı işçi direnişlerinden bir tanesi olan 15-16 Haziran direnişimizin 51. yıl dönümü." diye konuştu.

Bu yıl dönümü vesilesiyle Gebze'de yarın bir işçi toplantısı gerçekleştireceklerini aktaran Baş, "Tüm yurttaşlarımızı hem 15-16 Haziran tarihinden dersler çıkarmaya hem de yeni 15-16 Haziran'lar yaratmak üzere yan yana gelmeye, örgütlenmeye, işçi sınıfının gücünü dosta düşmana göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, emperyalist bir terör örgütü olan NATO'dan mutlaka çıkmalıdır." diyen Baş, NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerden Türkiye için tek bir faydalı şeyin çıkmasının mümkün olmadığını kaydetti.

NATO'nun ve uluslararası kuvvetlerin devreye girdiği her yerde daha fazla kan ve gözyaşının olduğunu dile getiren Baş, "O yüzden NATO, sadece ülkemiz için değil tüm dünya halkları için büyük bir baş belasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın örgütlerinin 1 Temmuz'a kadar yapacağı eylemlerle büyük bir direniş başlattıklarını belirten Baş, TİP olarak bu direnişin bir parçası olacaklarını duyurdu ve İstanbul'da bu hafta sonu yapılacak kadın mitingine herkesi davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz