Son dakika haberleri | Tim Kadın Konseyi yol haritasını Ticaret Bakanı Muş ile paylaştı
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Son dakika haberleri | Tim Kadın Konseyi yol haritasını Ticaret Bakanı Muş ile paylaştı

Son dakika haberleri | Tim Kadın Konseyi yol haritasını Ticaret Bakanı Muş ile paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi, Ankara'da TİM Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi.

İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi, Ankara'da TİM Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi. Konsey, yaptığı ziyarette Muş'a yol haritasını ve projelerini aktardı.

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan ziyarette İsmail Gülle, 'Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye' başlıklı Konseyin faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KADINLARLA MÜMKÜN"

Kadınları, her alanda her platformda desteklediklerine vurgu yapan Gülle, "Kadınlar; hayatın her alanında olduğu gibi, ekonomide, istihdamda ve ihracatta fark yaratıyor. Biz, 'Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye' diyerek, sürdürebilir bir kalkınmanın, ancak ve ancak kadınlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle beraber, kadın ihracatçı ve girişimci sayımızı artırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesi amacıyla Meclisimiz bünyesinde TİM Kadın Konseyi'ni oluşturduk. Kadın ihracatçıların her bir başarısı, bizleri gururlandırıyor. Türkiye ihracatla, ihracat kadınlarla beraber yükselecek" dedi.

"KONSEYİMİZ ÇALIŞMALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR"

TİM Kadın Konseyi'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Gülle, "Konseyimiz; dijital iletişimden, uluslararası ilişkilere, eğitim ve mentorluk faaliyetlerinden, toplumsal farkındalık ve iklim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede, 9 ayrı komiteyi bünyesinde barındırıyor ve üye sayımız her geçen gün artıyor. Bu komitelerimiz çalışmalarına ivedilikle başlayarak başarılı faaliyetlerde bulundular. Bu çerçevede Konsey üyelerimiz, çok kısa bir süre içerisinde, TİM Women Export Talks'lardan, fiziki ve sanal ticaret heyetlerine, İhracatta Sıfır Atık Projesi'nden, TİM Kadın Sürdürülebilirlik Raporu'na kadar pek çok önemli projeye imza atarak, önemli bir sorumluluk üstlendiler. TİM olarak, yeni dönemde de kadın girişimcilere yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kapsamda Turkish Women In Global Trade Projesi, Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni, İhracatın Güçlü Kadınları Filmi, TİM-TEB Girişim Evi Kadın Girişimci Hızlandırma Programı önde gelen çalışmalarımızdandır" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri | Tim Kadın Konseyi yol haritasını Ticaret Bakanı Muş ile paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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