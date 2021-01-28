Son dakika haberleri | TikTok, uygulamanın yasaklandığı Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldı
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Son dakika haberleri | TikTok, uygulamanın yasaklandığı Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldı

28.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:46
Son dakika haberleri | TikTok, uygulamanın yasaklandığı Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldı

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak getirmesi üzerine sosyal medya platformu, Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldığını bildirdi.

Hindistan'ın Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak getirmesi üzerine sosyal medya platformu, Hindistan'daki iş gücünü azaltma kararı aldığını bildirdi.

TikTok'tan yapılan açıklamada, "Gelecek 7 aya ilişkin sorunun çözümü anlamında hükümetten geri bildirim olmadığı göz önüne alındığında, Hindistan'da iş gücümüzü üzüntüyle azaltmaya karar verdik." ifadesine yer verildi.

Yerel basındaki haberde de TikTok'un bağlı olduğu şirketin Hindistan'da 2 bin çalışanı bulunduğu, yüz milyonlarca eğitimcinin, hikaye anlatıcısının ve sanatçının yer aldığı platformun ülkede yeniden kullanılmasını umduğu belirtildi.

118 mobil uygulamaya önceden yasak getirilmişti

Hindistan'da 29 Haziran 2020'de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirilmişti.

Hindistan ile Çin arasında gerginlik

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran 2020'de 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise aynı gün yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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