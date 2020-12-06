Son dakika haberleri | Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı

06.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:02
Son dakika haberleri | Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı

Son dakika haberler: Samsun'da bir tır sürücüsü Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdırdı.

Samsun'da bir tır sürücüsü Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Polislerin şikayeti üzerine şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. idaresindeki tır ile seyir halindeyken bir yandan da Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Ancak, hız sınırını aşıp radara yakalanınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini durdurmak istedi. Bir yandan canlı yayın yapan Ö.S., polis ekiplerinin kendisini durduracağını anlayınca görevli polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Trafik polisi ise kendilerine edilen küfürlerin farkında olmadan kibar bir şekilde, "Kaptan hoş geldin. Ehliyetin ve ruhsatın sağ olasın" demesi de yine canlı yayına yansıdı.

Tır sürücüsüne hız sınırını aştığı için 288 lira para cezası yazılıp gönderildi. Ancak, sosyal medyaya yansıyan polislere küfür yağdırmasının görüntülerinin polisler tarafından fark edilmesi üzerine görevli 3 trafik polisi, Atakum İlçe Jandarma Karakoluna başvurarak tır sürücüsü hakkında şikayetçi oldular.

Polislerin yazdığı ceza makbuzundan tır sürücünün kimliği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı
Son dakika haberleri | Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı
Son dakika haber: Savcılık, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlattı
Sürücüleri durdurdular, yaya önceliğine dikkat çektiler
Sürücüleri durdurdular, yaya önceliğine dikkat çektiler
Bursa'da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Bursa'da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Demet Akalın Pelin Karahan
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:18:09. #1.15#
title