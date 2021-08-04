Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yangın söndürme ekipmanlarında (yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.'
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."
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