Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 5 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18, resen iptal edilen belgelerin sayısı 2 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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