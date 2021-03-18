Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay Iğdır'da
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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay Iğdır'da

18.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:30
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay Iğdır'da

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Iğdır'da taşımacılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Iğdır'da taşımacılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır'da faaliyet gösteren taşımacılık sektörü temsilcilerinin yaşadığı sıkıntıları dinlemek üzere kente geldi. Valilik toplantı salonunda Bakan Turagay başkanlığında yapılan toplantıya, taşımacılık sektörü temsilcileri katılarak sıkıntılarını dile getirdi.

Düzenlenen toplantının ardından Bakan Turagay, Vali Sarıibrahim ile birlikte Nahçıvan'a geçti. - IĞDIR

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay Iğdır'da
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay Iğdır'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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