Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Son dakika haberler... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu.