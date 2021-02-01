Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Pekcan: "Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı."
01.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:08
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Türk Eximbank ile Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır