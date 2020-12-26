Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.