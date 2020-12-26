Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.
26.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır.
Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı