Son dakika haberleri | Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 ihracatımız hedefi aştı"
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Son dakika haberleri | Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 ihracatımız hedefi aştı"

26.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:26
Son dakika haberleri | Ticaret Bakanı Pekcan:

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefi aştığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefi aştığını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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