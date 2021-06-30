Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısına katıldı.

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"Avrupa Birliği başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerle ticaretimizin artırılması konusunda girişimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Küresel ekonomide yaşanmakta olan belirsizlikler ve kırılganlıklar, uluslararası işbirliğini zaruri kılarken Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin ilişkisinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi daha da önemli bir hale gelmiştir."

"Devlet olarak sınırda karbon düzenlemesi başta olmak üzere yeşil mutabakat ile hayata geçirilecek uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi ve bu alanda AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz'
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz'
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz'
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz'
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz'
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: '(Yeşil mutabakat) AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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