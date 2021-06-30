Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Muş: "(Dış ticaret rakamları) Haziran ayında rekor bir oran, rekor bir rakam beklediğimizi buradan ifade etmek isterim"

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısına katıldı (1)"Salgın dönemi, devlet ve özel sektörün ahenk içerisinde çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir""Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin verdiği...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısına katıldı (1)

"Salgın dönemi, devlet ve özel sektörün ahenk içerisinde çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir"

"Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin verdiği destekler sayesinde yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk"

"Sanayi sektörünün yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtladığını görmekteyiz"

"2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7 oranında büyürken imalat sanayiinin yüzde 12,2 büyüyerek büyümeye en çok katkı sağlayan sektör olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir"

"Önümüzdeki cuma günü açıklayacağımız dış ticaret rakamları ihracatımızın ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterecektir. Haziran ayında rekor bir oran, rekor bir rakam beklediğimizi buradan ifade etmek isterim"

"İnanıyorum ki 2021 yılı sonu itibariyle ihracatımızı, orta vadeli programın 2022 yılı hedefi olan 198 milyar doları da aşarak 200 milyar doların üzerine çıkartmış olacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk