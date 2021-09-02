Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "Çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "Çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldik"

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: 'Çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldik'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemiz için büyük öneme sahip bu iki sektörün gündeminde olan konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemiz için büyük öneme sahip bu iki sektörün gündeminde olan konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle görüştüklerini bildirdi.

Çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Muş, "Ülkemiz için büyük öneme sahip bu iki sektörün gündeminde olan konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduk. Tüm meseleleri rasyonel zeminde ortak akılla ele almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan müteahhitler greve başlıyor! 9 Eylül'de başlayacak, 15 gün sürecek
Çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan müteahhitler greve başlıyor! 9 Eylül'de başlayacak, 15 gün sürecek
Son dakika haberi... Bakan Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Son dakika haberi... Bakan Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)
Bakan Muş: 'İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan...
Bakan Muş: "İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş: "Çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldik" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 18:25:06. #1.16#

title